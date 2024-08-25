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مصادر لبنانية: الطيران الحربي الصهيوني يشن غارات على بلدة عدشيت القصير واطراف بلدة زبقين جنوبي لبنان

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

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