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شرطة الاحتلال تعلن وقوع اضرار في المباني والمنشآت باصبع الجليل جراء سقوط صواريخ اطلقت من لبنان

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

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