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وزارة الصحة اللبنانية:شهيد وجريحان بغارات صهيونية على مناطق في جنوب لبنان

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

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