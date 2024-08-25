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بيان المقاومة الاسلامية في لبنان:ادعاءات العدو بشان العمل الاستباقي الذي قام به هي ادعاءات فارغة وسيتم تفنيدها في خطاب السيد حسن نصر الله يحدد لاحقا اليوم

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

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