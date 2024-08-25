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بيان المقاومة الاسلامية في لبنان:تم اطلاق جميع المسيرات في الاوقات المحددة وعبرت الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

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