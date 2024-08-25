قوات الاحتلال تواصل ارتكاب جريمة الابادة الجماعية في قطاع غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الأحد- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من خانيونس وغزة ودير البلح وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

وجدد الطيران المروحي الإسرائيلي إطلاق النار بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وانتشل 7 شهداء، فجر اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة معمر بمنطقة الحكر في دير البلح وسط القطاع. عرف من الشهداء: محمد أحمد أبو معمر، وأحمد محمد أبو معمر، وأدهم نظير أبو معمر، وموسى أبو معمر، وزكريا أحمد أبو معمر، وعبدالله محمد أبو معمر.

وأفادت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال شنت غارة في محيط منطقة الحكر بدير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وقصفت مدفعية الاحتلال فجر اليوم، بلدة القرارة ومنطقة السطر الشرقي في خانيونس.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي، الليلة الماضية، شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، تزامنًا مع إطلاق طائرة مسيرة “كواد كابتر” القنابل في محيط شركة الكهرباء.

واستهدفت طائرات الاحتلال حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبان سكنية غرب مدينة رفح جنوب القطاع.