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مصادر عبرية:حزب الله استهدف مقرات الموساد والشاباك والاستخبارات العسكرية في تل ابيب

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

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