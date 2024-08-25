قيادي بالجهاد: عملية رد حزب الله كشفت هشاشة الاحتلال +فيديو

العالم - خاص العالم

واضاف اسماعيل ابو مجاهد في حوار لقناة العالم ان الاحتلال الاسرائيلي ادعى توفر المعلومات لديه وقيامه بعملية استباقية وشنه هجوم على جنوب لبنان باكثر من 100 طائرة اسرائيلية وانها استطاعت تدمير منصات الصواريخ وفق زعم الوسائل الاعلام العبرية، مشيرا الى ان وصول اكثر من 300 صاروخ وطائرات انقضاضية من المقاومة الاسلامية لاهدافها يدل على الفشل الاستراتيجي لكيان الاحتلال الاسرائيلي ويؤكد ان حزب الله صدق ووفى بما وعد بالانتقام والثأر لدماء شكر، وهو رد اولي وفق ما اعلنه حزب الله على جريمة اغتيال شكر.

وتابع ابو مجاهد ان هذا الرد يؤكد هشاشه كيان الاحتلال وعدم قدرته على حماية اجواءه او الموانئ وهو ما اكدته معركة طوفان الاقصى عندما اخترق المجاهدون الحدود واستطاعوا ان يصلوا الى كل مستوطنات في غلاف غزة،بالاضافة الى المعركة التي تدور منذ حوالي 11 شهرا في قطاع غزة ولم يستطع الاحتلال تحقيق اهدافه بكسر المقاومة وتحقيق الانتصار.وان محور المقاومة لديه امكانات كبيرة وقادر على مواجهة الاحتلال.

هذا وأعلن حزب الله البدء برد أولي على جريمة الاحتلال الاسرائيلي باغتيال القائد الشهيد فؤاد شكر واطلق اكثر من ثلاثمئة صاروخ على عمق الكيان الاسرائيلي.

وبحسب بيان للحزب فقد بدأ الرد بهجوم جوي بعدد كبير من المسيرات نحو عمق الأراضي المحتلة ونحو هدف عسكري إسرائيلي نوعي من المقرر أن يعلن عنه لاحقا، وبالتزامن تم ‏استهداف عدد من مواقع وثكنات الاحتلال ومنصات القبة الحديدية في شمال ‏فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ.

‏وكان جيش الاحتلال شن سلسلة هجمات واسعة على عدة مناطق في جنوب لبنان وقال الإعلام العبري إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت وقادة الجيش اتخذوا قرارا بتوجيه ضربة مسبقة لحزب الله في لبنان.

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