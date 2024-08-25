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مصادر لبنانية:يلقي الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله كلمة حول التطورات الاخيرة عند الساعة السادسة من مساء اليوم
وزارة الصحة اللبنانية: 3 شهداء في عدوان الاحتلال الاسرائيلي على بلدتي الطيري والخيام جنوبي لبنان
وزارة الصحة اللبنانية: 3 شهداء في عدوان الاحتلال الاسرائيلي على بلدة الطيري جنوب لبنان
اعلام الاحتلال: خلافات داخل الحكومة وفي حزب الليكود على طبيعة وحجم الضربة الاسرائيلية الاستباقية
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في عدوان الاحتلال الاسرائيلي على بلدة الطيري جنوب لبنان
نيويورك تايمز عن مسؤول اميركي كبير: "اسرائيل" ستتحمل الجزء الاكبر من اي دفاع ضد هجمات حزب الله
حزب الله: اطلقنا جميع المسيرات الهجومية في اوقاتها ومن جميع مرابضها وعبرت الحدود باتجاه الهدف المنشود
مصادر عبرية:حزب الله استهدف مقرات الموساد والشاباك والاستخبارات العسكرية في تل ابيب
حزب الله: ادعاءات العدو حول العمل الاستباقي وتعطيله لهجوم المقاومة هي ادعاءات فارغة
مصادر لبنانية:كلمة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتم تحديد موعدها لاحقا هذا اليوم
حزب الله: اطلقنا جميع المسيرات الهجومية في اوقاتها ومن جميع مرابضها وعبرت الحدود باتجاه الهدف المنشود
الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش
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الیمن
مصر
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خريطة الموقع
2023 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.