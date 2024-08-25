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حزب الله: اطلقنا جميع المسيرات الهجومية في اوقاتها ومن جميع مرابضها وعبرت الحدود باتجاه الهدف المنشود

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

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