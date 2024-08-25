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ولاية ألمانية تشهد مسيرة حاشدة للمطالبة بوقف العدوان على غزة

ولاية ألمانية تشهد مسيرة حاشدة للمطالبة بوقف العدوان على غزة
الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

نظمت الجالية الفلسطينية في ولاية بريمن الألمانية، اليوم السبت، مسيرة حاشدة في مدينة بريمرهافن شمال ألمانيا، تنديدا باستمرار العدوان ومجازر وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، بمشاركة الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين ألمان وأوروبيين.

العالم - فلسطين المحتلة - اوروبا

ورفع المشاركون في المسيرة التي سارت في شوارع مدينة بريمرهافن، صورا لمشاهد قتل الأطفال في قطاع غزة، والعلم الفلسطيني، واللافتات التي تُعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وتُندد بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وهتف المشاركون بالحرية لفلسطين، والدعوة لوقف حرب الإبادة، وطالبوا بإدخال المواد الغذائية والإغاثية والطبية لأنحاء القطاع كافة.

وقال رئيس الجالية الفلسطينية في بريمن وضواحيها سامر بلال أصلان إن "غزة تمتحن إنسانيتنا وصدق مشاعرنا وضمائرنا"، منددا بالعجز الدولي والصمت تجاه استمرار جرائم الحرب والإبادة في قطاع غزة.

ودعا أصلان، إلى وقف المعايير المزدوجة، ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق شعبنا، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود والعمل من أجل وقف فوري للعدوان على الشعب الفلسطيني.

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