ولاية ألمانية تشهد مسيرة حاشدة للمطالبة بوقف العدوان على غزة

العالم - فلسطين المحتلة - اوروبا

ورفع المشاركون في المسيرة التي سارت في شوارع مدينة بريمرهافن، صورا لمشاهد قتل الأطفال في قطاع غزة، والعلم الفلسطيني، واللافتات التي تُعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وتُندد بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وهتف المشاركون بالحرية لفلسطين، والدعوة لوقف حرب الإبادة، وطالبوا بإدخال المواد الغذائية والإغاثية والطبية لأنحاء القطاع كافة.

وقال رئيس الجالية الفلسطينية في بريمن وضواحيها سامر بلال أصلان إن "غزة تمتحن إنسانيتنا وصدق مشاعرنا وضمائرنا"، منددا بالعجز الدولي والصمت تجاه استمرار جرائم الحرب والإبادة في قطاع غزة.

ودعا أصلان، إلى وقف المعايير المزدوجة، ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق شعبنا، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود والعمل من أجل وقف فوري للعدوان على الشعب الفلسطيني.