العالم _ مراسلون

وقال مراسلنا بأن كيان الاحتلال وصف ما حدث خلال الساعات الماضية بأنه "عملية حرق كاملة" لشمال فلسطين المحتلة من قبل حزب الله، وهو جزء من رد حزب الله الأولي المتوقع.

وأضاف ان جيش الحتلال أعلن وصول عدد الصواريخ التي أُطلقت على شمال فلسطين المحتلة إلى 320 قذيفة حتى الآن، مشيرًا إلى أن أكثر من 13 موقعًا إسرائيليًا قد أصيب بشكل كامل.

ورأى مراسل العالم بأن هذا التصعيد يُعد الأوسع منذ الـ 7 من أكتوبر، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليمات للتحرك بشكل استباقي بعد رصد استعدادات حزب الله، لكن يبدو أن حزب الله كان أسرع في الرد.

وتابع: "حتى هذه اللحظة، ما زال الإعلام الإسرائيلي يحاول استيعاب ما يحدث في منطقة شمال فلسطين"، مشيرا إلى أنّ صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية قالت في عنوانها الرئيسي: "هجوم مسبق من "إسرائيل" على ثكنات حزب الله، وحزب الله يرد"، فيما وصفت صحيفة "معاريف" الوضع بأنه "حرب جديدة ستفتح في شمال فلسطين المحتلة، والجبهة الشمالية تتسع."

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