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حزب الله: قصفنا هدفين اساسيين قرب تل أبيب نعلن عنهما لاحقا

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

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