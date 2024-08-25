الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤
٠٧:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بيان المقاومة الاسلامية في لبنان: تم اطلاق جميع المسيرات في الاوقات المحددة وعبرت الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :