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حزب الله يفند ادعاءات الاحتلال حول أي عمل استباقي لهجوم المقاومة

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

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