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الرئيس السوري بشار الأسد: صورة الجيش الصهيوني المجرم سقطت في غزة

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

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