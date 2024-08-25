أنصار الله يبارك لحزب الله هجومه ويؤكد.. الرد اليمني آت آت

العالم - اليمن

ورأى المكتب في بيان، أن هذا الرد القوي والفاعل في عمق الكيان والذي لا يزال مفتوحا يؤكد أن المقاومة مقتدرة وقوية وصادقة في وعدها ووعيدها.

وشد على أيادي وسواعد أبطال المقاومة الإسلامية، ونبارك وندعم كل خيارات وعمليات الرد على العدو الصهيوني، مجددا التأكيد على أن الرد اليمني آت آت حتماً والأيام والليالي والميدان هي ما سيثبت ذلك.

وفجر اليوم بدأ رد المقاومة الإسلامية في لبنان على استهداف الضاحية الجنوبية واغتيال القائد فؤاد شكر، حيث أطلقت المقاومة عددا كبيرا من الطائرات المسيرة نحو العمق الصهيوني واتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي في إطار الرد على اغتيال القائد فؤاد شكر.

وفي وقت لاحق، اليوم أعلنت المقاومة الإسلامية، في بيان ثاني، عن انتهاء المرحلة الأولى من عمليات الرد على استهداف الضاحية الجنوبية واغتيال القائد فؤاد شكر بنجاح كامل.

وفي بيان ثالث، أكدت المقاومة الإسلامية أن عملياتها اليوم أنجزت، موضحة أن ادعاء العدو بإفشال الهجوم ما هي إلا ادعاءات فارغة.

وأشار الحزب إلى أنه تم إطلاق جميع المسيرات الهجومية في الأوقات المحددة لها ومن جميع مرابضها ‏وعبرت ‏الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة، وبالتالي تكون عمليتنا العسكرية لهذا ‏اليوم قد تمت وانجزت. ‏

وأضاف البيان: إن ادعاءات العدو حول العمل الاستباقي الذي قام به والاستهدافات التي حققها وتعطيله لهجوم ‏المقاومة هي ‏إدعاءات فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان، مبينا أن ادعاءات العدو سيتم تفنيدها في خطاب للأمين العام ‏لحزب الله سماحة السيد ‏حسن نصر الله مساء اليوم.