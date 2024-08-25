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المتحدث باسم جيش الاحتلال: حزب الله أطلق أكثر من 300 صاروخ ومسيرة على "إسرائيل" وقد عبرت حدودنا

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

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