شاهد.. آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

العالم - خاص بالعالم

وكانت جولة مناقشات موسعة جرت في القاهرة يومي الجمعة والسبت للإعداد لجولة المفاوضات اليوم، ووفقا للمصادر المصرية فقد ناقشت واشنطن مع الوسطاء مقترحات إضافية لسد الفجوات بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس وآليات التنفيذ.

وذكرت مصادر مصرية أن جولة اليوم ستكون مفصلية لبلورة اتفاق سيعلن عنه إذا نجحت واشنطن في الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وقال مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة لرويترز، ان المحادثات في القاهرة لم تحرز أي تقدم. وتصر "إسرائيل" على الاحتفاظ بثمانية مواقع على طول ممر فيلادلفيا'.

وفيما يخص الوفود المشاركة في المحادثات نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مسؤولين دبلوماسيين أن رئيس جهاز المخابرات دافيد برنياع سيرأس وفدا إسرائيليا في المحادثات التي تجري اليوم في القاهرة.

وكان وفد من حركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف المفاوضات في الحركة خليل الحية وصل إلى القاهرة أمس، بدعوة من الوسطاء في مصر وقطر، للاطلاع على نتائج المفاوضات الأخيرة.

وقبيل انطلاق المحادثات ظهرت على السطح مجددا خلافات داخل الكيان الإسرائيلي بين نتنياهو والمفاوضين بسبب تمسك نتنياهو بإبقاء الجيش في محور فيلادلفيا. من جهتها، نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن نتنياهو يقود تل أبيب إلى مفترق طرق خطر بين صفقة الأسرى والتصعيد.

بدوره، طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد رئيس الوزراء نتنياهو بالذهاب إلى القاهرة لإبرام صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وتزامن ذلك مع تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس.

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