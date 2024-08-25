شاهد.. الزوار يتوافدون على كربلاء المقدسة لإحياء أربعينية الإمام الحسين(ع)

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وفي شوارع مدينة كربلاء المقدسة لا تكاد ترى الفراغات بين الحشود حيث امتلأت الساحات والشوارع بالزائرين الذين قدموا مشياً على الأقدام من محافظات العراق المختلفة ومن دول عربية و إسلامية و اجنبية.

أصوات الأدعية والمواكب العزائية هنا تملأ الأجواء والرايات الحسينية تخفق في كل مكان.

وفي كربلاء المقدسة حيث تلتقي الجموع عند مقام الإمام الحسين وأخيه العباس عليهما السلام، لا يبقى سوى النبض الذي يوحّد القلوب والأنفاس، في مشهد يؤكد أن أربعينية الحسين ليست مجرد حدث تاريخي بل هي رمز للتحدي والإصرار على قيم الحق والعدالة.

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