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شاهد.. الزوار يتوافدون على كربلاء المقدسة لإحياء أربعينية الإمام الحسين(ع)

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

هكذا بدا المشهد في مدينة كربلاء المقدسة في ليلة العشرين من شهر صفر ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين( ع ) مشهداً مهيباً ينبض بالإيمان والشوق  حيث توافدت جموع الزوار إلى المدينة المقدسة لإحياء هذه المناسبة الخالدة. 

العالم - خاص بالعالم

وفي شوارع مدينة كربلاء المقدسة لا تكاد ترى الفراغات بين الحشود حيث امتلأت الساحات والشوارع بالزائرين الذين قدموا مشياً على الأقدام من محافظات العراق المختلفة ومن دول عربية و إسلامية و اجنبية.

أصوات الأدعية والمواكب العزائية هنا تملأ الأجواء والرايات الحسينية تخفق في كل مكان.

وفي كربلاء المقدسة حيث تلتقي الجموع عند مقام الإمام الحسين وأخيه العباس عليهما السلام، لا يبقى سوى النبض الذي يوحّد القلوب والأنفاس، في مشهد يؤكد أن أربعينية الحسين ليست مجرد حدث تاريخي بل هي رمز للتحدي والإصرار على قيم الحق والعدالة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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