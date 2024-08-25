شاهد.. إرباك وقلق يعيشه الإعلام العبري بعد رد حزب الله على إغتيال شكر

العالم - خاص بالعالم

الجيش الإسرائيلي قال انه قام بضربة استباقية للجنوب اللبناني وللمقاومة اللبنانية بعد رصد تحركات كان الهدف منها ضرب مواقع عسكرية وأمنية في شمال فلسطين.

اما المقاومة وبعد اطلاقها العشرات من الصواريخ والمسيرات فقالت ان ما حدث كان المرحلة الأولى من ردها على اغتيال المسؤول العسكري فؤاد شكر.

وقال نهاد أبوغوش مدير مركز مسار للدراسات:"كما اكدت مصادر حزب الله بأن هذا هو الجزء الاول من الرد، هو تأكيد على أن حزب الله إذا قال فعل، وبالتالي أكد حزب الله بأن هذا الرد يدل على أن له أولا اراده الرد، والإرادة ليست مسالة سهلة، ثانيا لديه القدرة على الرد، وثالثا ليس لدى"إسرائيل" حلول تجاه هذه القدرات، صحيح انها إدعت أنها ضربت ودمرت وفعلت، وما الى ذلك، ولكن هذا محل شك في أوساط عسكرية اسرائيلية ومن قبل مراقبين إسرائيليين كثر".

لكن المراقبين الإسرائيليين قرأوا المشهد بعيدا عن القراءة الأمنية والعسكرية بان النيران من جنوب لبنان لن تتوقف مادامت الحرب على قطاع غزة مستمرة.

واستبعد غالبية المحللين ان تمنع الضربة الاستباقية نشوب حرب في شمال فلسطين المحتلة، وحتى رؤوساء المجالس المحلية في شمال فلسطين انتقدوا ما وصفوه تركهم وحدهم وسط النيران والدفاع عن مناطق الوسط.

وقال خلدون البرغوثي خبير بالشأن الإسرائيلي:"يبدو أن تقليل الصحفيين الاسرائيليين لهذا الشأن والروايات التي تأتي منها الخارج يعتمد عليها الصحفيون بسبب الرقابة الاسرائيلية التي لا تريد غير الروايه الرسمية الاسرائيلية.

ما حدث في الساعات الماضية سيخلق ازمة لنتنياهو جديدة لان ما سيكون هو نتيجة لما كان.

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