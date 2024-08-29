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تشاهدون في برنامج"ضيف وحوار ":

لقاء حصري لقناة العالم مع د.علي يعقوب رئيس مؤسسة الشيخ د.محمد يعقوب

الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكد د.علي يعقوب رئيس مؤسسة الشيخ د.محمد يعقوب أن مؤامرة استهداف الإمام الصدر والشيخ د. محمد يعقوب هي مؤامرة إقليمية نتيجة الدعوة الرسمية التي وجّهت بأسمائهم عند الإمام الصدر.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"ضيف وحوار"، الذي سيعرض مساء الغد الجمعة على شاشة العالم، لفت يعقوب إلى أن الإمام الصدر، ووالده الشيخ د. محمد يعقوب لم يغفلا في يوم من الايام بالعمل إلا في سبيل هذه الامة بشكل عام، وكان هدفهما الاساسي هو رفع الحرمان عن جميع أطياف الشعب اللبناني وتحديدا الانسان بشكل عام.

ولفت يعقوب إلى أنه لا توجد أي معلومة تؤكد على وفاة الإمام الصدر حتى الآن، وبالتالي ندعو دائما بأن يكون على قيد الحياة .

تشاهدونه في الأوقات التالية:

- الجمعة 29/8/2024

الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 15:30 GMT

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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