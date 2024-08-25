اعتراف "إسرائيلي": صواريخ حزب الله قادرة على الوصول لكل زاوية في الكيان

العالم - الاحتلال

وأضاف: "لدى صواريخ حزب الله الدقيقة أنظمة لتصحيح المسار ورؤوس حربية كبيرة وقدرة تدميرية هائلة"، مشيرًا إلى أن "بإمكان الصاروخ الباليستي التكتيكي "فاتح 110" الذي يملكه حزب الله التحليق من ميناء بيروت إلى ميناء "إيلات"".

وجاء في المقال الذي نشره الموقع للكاتب لديه نيتسان سادان: "حزب الله عدو خطير وماكر، ألقى بظلاله على "إسرائيل" منذ بداية الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023 – فهو يحمل مخزونًا ضخمًا من الصواريخ التي يطلقها على المستوطنات الشمالية غير المحمية، والتي يمكن أن تصل أيضًا إلى عمق "إسرائيل"".