الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤
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مسؤول في حزب الله لرويترز: الرد على إغتيال فؤاد شكر تأجل لإعتبارات سياسية لاسيما مفاوضات غزة

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

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