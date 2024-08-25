الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤
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حزب الله: دمرنا منظومة فنية إسرائيلية في موقع المنارة العسكري بمسيرة هجومية إنتحارية

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

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