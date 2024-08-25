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مصادر طبية بغزة: وصول 28 شهيدا الى المستشفيات اثر قصف الاحتلال منذ فجر اليوم

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

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