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قوات الشهيد عمر القاسم: تفجير عبوة ناسفة بدبابة للاحتلال بحي الزيتون بمدينة غزة

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

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