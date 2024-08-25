الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤
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حركة فتح: رد حزب الله بمثابة رسالة للعدو الصهيوني بأن إرهابهم وإجرامهم ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني لن يمر مرور الكرام

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

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