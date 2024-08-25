الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤
٠١:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: غارة للاحتلال على شرق دير البلح وسط قطاع غزة

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :