العالم – نوافذ

بقلب مثقل وحزن مقيم يفدون.. يتدفقون من كل حدب وصوب، تيمناً بآل هم خير الورى، بالإمام السجاد والعقيلة الحوراء.. يتقدمان ركب حرم الحسين عليه السلام وبنات الوحي والرسالة.

حيث وقعة الطف.. وقعة كربلاء.. فترد الرؤوس وتقام المآتم في الأربعين من جميع أصقاع العالم ينسلون بمسيرات عظيمة وألوان وأعراق متنوعة ولغات مختلفة.

بقلب يخفق حباً لمن لا تتم الصلاة إلا بهم.. ولسان يلهج بمن كانت مودتهم هي الأجر.

في الأربعين حراك إنساني لا نظير له نحو من جعل الله من شهادته آية عظمى، لتعرف حقيقة الإسلام والقران بالدفاع عن الحق والثبات عليه.. في وجه ظلم وطغيان وضلال.

"أربعينية الإمام الحسين عليه السلام" هو عنوان هذه الحلقة من البرنامج.. وتناقش هذا الموضوع مع سماحة الشيخ جعفر عساف الأستاذ في الحوزة العلمية، والمفكر الدكتور ميشيل كعدي.

للمزيد إليكم الغيديو المرفق..