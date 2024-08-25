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السيد نصر الله: كان قرارنا منذ البداية إطلاق 300 صاروخ لإشغال القبة الحديدة لعبور المسيرات نحو أهدافها

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

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