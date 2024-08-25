الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤
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السيد نصر الله: معطياتنا تؤكد إستهداف القواعد الموجودة في غليلوت بدقة ووصول الكثير من المسيرات لاهدفها رغم تكتم العدو على ذلك

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

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