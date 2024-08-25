71 شهيداً خلال 24 ساعة ومعارك في حي الزيتون

العالم - فلسطين

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات وصل منها للمستشفيات 71 شهيداً و112 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40 ألفاً و405 شهداء و93 ألفاً و468 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأكدت قيادات في حماس، أمس السبت، أنّ وفداً من الحركة، برئاسة خليل الحية، وصل إلى القاهرة للاستماع إلى الوسطاء حول مستجدات المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة. وكان مسؤولون إسرائيليون وأميركيون قد بحثوا في العاصمة المصرية القاهرة، يومي الخميس والجمعة، مسألة إدخال قوات دولية إلى محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر، تكون بديلة لوجود قوات الاحتلال في المنطقة، الذي يصر عليه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

ميدانياً، تراجع جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، من مناطق شمالي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، كاشفاً عن دمار واسع في المباني السكنية وممتلكات الفلسطينيين. وخلال الأيام الماضية، توغلت الآليات الإسرائيلية في المناطق الشمالية للمدينة الواقعة جنوبي القطاع، لكنها تراجعت السبت، وتتموضع الآن في المناطق الشرقية للمدينة.