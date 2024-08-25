الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤
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السيد نصر الله: عمليتنا اليوم إنجزت كما تم التخطيط لها وبدقة عالية

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

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