الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤
٠٣:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد نصر الله: اليوم تعطل كل كيان الاحتلال فقط باطلاقنا صواريخ الكاتيوشا والمسيرات فماذا سيحدث أن أطلقنا صواريخ أخرى

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :