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السيد نصر الله: تأخر الرد على إغتيال الشهيد شكر جاء لاعطاء الفرصة لمفاوضات وقف العدوان على غزة

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

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