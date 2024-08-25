السيد نصر الله يقدم شكره الى العراق لإنجاح الزيارة الأربعينية

العالم - العراق

وقال السيد نصرالله في كلمة، ان "يوم الأربعين في كربلاء المقدسة حدث عالمي"، متوجهاً بالشكر إلى "الحكومة العراقية ‫وإلى الشعب العراقي المضياف الكريم المعطاء على ما يوفرونهم من أمن وسلامة ‫لملايين الزوار وما ينفقونه في هذه الضيافة التي لا حدود فيها للكرم".

وقال: نتوجه بالشكر إلى الحكومة العراقية والشعب العراقي الكريم على ما يوفرونه من أمن وسلامة وعافية لملايين الزوار وما ينفقونه في هذه الضيافة التي لا حدود فيها للكرم

وأشار السيد نصرالله، إلى حضور فلسطين والقدس في الاربعينية الحسينية في الأعوام الأخيرة، والذي يعبر عن مدى التفاعل والتواصل بين كربلاء والحدث الكربلاء وصاحب الذكرى وزوار صاحب الذكرى.