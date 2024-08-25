الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤
٠٥:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد رد حزب الله على الكبان الإسرائيلي..

"سيلفي" وابتسامة عريضة تجمع ثلاثة من وزراء لبنان خلال اجتماع الطوارئ

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

رصدت مواقع لبنانية صورة “سيلفي” وابتسامة عريضة جمعت وزراء في لبنان، وهُم الخارجية عبدالله بوحبيب والطاقة وليد فياض والعدل هنري خوري.

العالم - لبنان

وجاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في دارته لمتابعة التطورات الميدانية الاخيرة في جنوب لبنان.

شارك في الاجتماع الوزراء: عبدالله بو حبيب، هنري الخوري، فراس الابيض، ناصر ياسين، امين سلام، علي حمية، وليد فياض، ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى.

تم خلال الاجتماع البحث في الوضع في الجنوب والخدمات الطارئة على الصعد الصحية والايوائية والتموينية والغذائية والمحروقات وجهوزية خلايا الطوارئ في المناطق، اضافة الى نتائج الاتصالات مع المنظمات الدولية المعنية وهيئات المجتمع الأهلي الشريكة في تنفيذ خطة الطوارئ.

وفي خلال الاجتماع، اكد رئيس الحكومة، انه “يجري سلسلة من الاتصالات مع اصدقاء لبنان لوقف التصعيد”. واعتبر “ان المطلوب هو وقف العدوان الاسرائيلي اولاً، وتطبيق القرار 1701”.

كما اكد “موقف لبنان دعمه للجهود الدولية التي يمكن ان تؤدي الى وقف إطلاق النار في غزة”.

روابط ذات صلة

هكذا قدّم حزب الله طُعمًا لـ"إسرائيل" للوصول إلى هدفه الإستراتيجي

ميقاتي يترأس اجتماعا وزاريا وهذا ما يؤكده

اعتراف "إسرائيلي": صواريخ حزب الله قادرة على الوصول لكل زاوية في الكيان