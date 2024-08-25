الخارجية المصرية تعلق على وفاة باحثة في فرنسا

العالم - مصر

جاء ذلك في بيان للوزارة، اليوم الأحد، نشرته وسائل إعلام مصرية، قالت فيه إنها تتابع عن كثب هذه الواقعة، مشيرة إلى أن القنصلية المصرية باريس تواصلت مع السلطات الفرنسية فور تلقي خبر الوفاة.

وتابعت: "نتابع الواقعة للوقوف على ملابساتها"، مشيرة إلى أن القنصلية المصرية طلبت موافاتها بنتائج التحقيقات في أسرع وقت ممكن.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قد أصدر تعليماته عقب إعلان الوفاة، بالحصول على تقرير جهات الاختصاص الفرنسية لمعرفة أسباب الوفاة، كما وجه بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج شهادة الوفاة وشحن الجثمان إلى مصر.

كشفت مصادر مصرية مسؤولة في وزارتي التعليم العالي، والخارجية، تفاصيل جديدة تتعلق بواقعة وفاة الباحثة وطالبة الدكتوراه ريم حامد في فرنسا أمس السبت.

وقال مصدر مسؤول داخل إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي، في تصريحات لموقع "القاهرة 24" إن "ريم حامد كانت في إجازة بمصر مع أسرتها وتوفيت في يوم العودة من القاهرة عقب وصولها فندق الإقامة في باريس وفي أول يوم عودة لها".

وأضاف أن "التحقيقات جارية في باريس وهناك متابعة مع الجهات الفرنسية فيما يخص الواقعة"، مشيرا إلى أن "ريم حامد أبلغت أسرتها عند العودة بوجود اضطرابات نفسية معها بسبب المعاملة".

وأوضح المصدر أن الباحثة "كانت تعاني من مشكلات نفسية بسبب التعامل وذهبت لأحد الأطباء النفسيين في مصر حينما كانت في الإجازة" مؤكدا أنهم في انتظار التحقيقات "وسيتم الكشف عن التفاصيل فور توصل السلطات الفرنسية لسبب الوفاة".

وكان اسم الباحثة المصرية ريم حامد، قد تصدر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر إثر الإعلان عن وفاتها في ظروف غامضة في فرنسا، بينما تم تداول بعض المنشورات المنسوبة لها، التي تزعم أنها تعرضت إلى تهديدات، بينما نقلت شبكة "العربية نت" عن نادر حامد، شقيق الباحثة المصرية الراحلة، مطالبته بعدم تداول أي شيء عن الواقعة حتى يتم الانتهاء من التحقيقات.