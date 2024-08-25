الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤
٠٥:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

ابوعبيدة: عملية حزب الله تؤكد من جديد تغير الواقع الاستراتيجي للكيان منذ طوفان الاقصى

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :