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عراقجي وبن فرحان أكدا خلال الاتصال الهاتفي على ضرورة تكثيف الجهود لوقف جرائم الصهاينة وإرسال المساعدات لغزة

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

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