الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤
٠٥:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: قصف مدفعي يستهدف شمال خانيونس جنوبي قطاع غزة

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :