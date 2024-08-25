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الناطق باسم جيش الاحتلال: ما زال حزب الله يمتلك قدرات عسكرية كبيرة

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

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