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القيادي بحركة حماس اسامة حمدان: الاوساط الداعمة للاحتلال باتت تشكك بجدوى مواصلة الدعم

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

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