الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤
٠٦:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

اسامة حمدان: تطوير النشاط المقاوم بالضفة الغربية ياتي اسنادا لغزة وحماية للضفة

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :