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اسامة حمدان: حماس جاهزة لتنفيذ ما اتفق عليه في الثاني من تموز الماضي

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

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