الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤
٠٦:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

عزت الرشق: وفد الحركة شدد على ان يشمل الاتفاق الاغاثة والاعمار وعودة سكان القطاع لمناطقهم

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :