الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤
٠٦:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام اللبناني: مسيرة للاحتلال تستهدف بصاروخ مجرى نهر الليطاني بين بلدتي زوطر وديرسريان

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :