أكثر من 5 ملايين مستوطن إلى الملاجىء جراء عملية حزب الله + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أوضح الزميل خضر شاهين أن هناك تعتيم كامل فرضته الرقابة العسكرية في كيان الاحتلال حيث منعت الحديث عن ما حصل في الساعة 5:15 من فجر اليوم والتي سميت بالعملية الاستباقية لدى جيش الاحتلال الأسرائيلي.

وأضاف: لكن على رغم من كل هذا التعتيم للرقابة العسكرية ومنع الوزراء والمتحدثين باسم الجيش بالحديث عن ما جرى، لكن الذي وقع بالفعل منذ ضربة حزب الله أن أكثر من خمسة ملايين إسرائيلي يتواجدون في الملاجئ في غوش دان وتل أبيب الكبرى إضافة لكل المناطق الشمالية، وليس فقط على المستوطنات والبلدات المتاخمة للحدود مع لبنان، وإنما وصولا إلى صفد ونهاريا وحيفا وغيرها من المناطق.

وأكد وجود حالة من الإرباك وعدم الرؤية واضحة من قبل الجبهة الداخلية لأنه كانت هناك أيضاً حالة من الإرباك في التصريحات والأوامر من قبل الجيش الاسرائيلي، حيث صدر بيان من وزير الحرب الإسرائيلي غالانت الذي قال إن هناك حادث خاص.. ومن ثم طالب إلى رفع حالة الاستنفار.. وبعدها أعلن رفع حالة التأهب لـ48 ساعة.. لكنه ألغى ذلك بعد ساعتين.. بعد أن أكد حزب الله أن العملية انتهت.

وقال خضر شاهين: بمعنى آخر أن حتى المعلومات الاستخباراتية التي تحدث عنها الجانب الإسرائيلي لم تكن واضحة، حيث قال غالانت من مكتبه إن العملية ستستمر لأيام ولكن بعد ساعتين تم إلغاء هذه القرارات.

ولفت إلى أن مطار بن غوريون قد قام بإلغاء أكثر من 50 رحلة، وما زال الشارع الإسرائيلي يشعر بصدمة كبيرة رغم كل ما حدثت من عملية التعتيم الكبيرة والواسعة من المستوى الأمني على رد حزب الله.

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