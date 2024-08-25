عملية 'يوم الاربعين'.. مفاوضات القاهرة، الفرصة الأخيرة وإشتراطات نتنياهو

العالم - بانوراما

وقال السيد نصر الله إن حزب الله أطلق 340 صاروخ كاتيوشا، وعددا من الطائرات المسيرة على المواقع المستهدفة، مؤكدا إصابتها بدقة، وأضاف أن الاهداف تم اختيارها بناء على معايير عدة، بينها تجنب المواقع المدنية والبنى التحتية، وأن يكون الهدف نوعيا في العمق الإسرائيلي، وله ارتباط بعملية اغتيال شكر.

ونفى السيد نصر الله صحة ما أعلنه الكيان الإسرائيلي بشأن تنفيذ ضربات استباقية أحبطت هجمات المقاومة، وقال إن القصف الإسرائيلي اليوم استهدف وديانا خالية.

وبهذا الشأن يستضيف البرنامج حسين عزالدين مراسل العالم في الجنوب اللبناني.. ود.إسماعيل النجار الباحث في الشؤون الاسرائيلية من بيروت.

وفي المحور الثاني من البرنامج.. تعقد في القاهرة جولة مفاوضات جديدة للتوصل الى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وكانت جولة محادثات موسعة قد جرت في القاهرة ناقشت مقترحات إضافية لسد الفجوات، وآليات التنفيذ.

وكان وفد من حركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف المفاوضات في الحركة خليل الحية قد وصل إلى القاهرة أمس بدعوة من الوسطاء في مصر وقطر للاطلاع على نتائج المفاوضات الأخيرة.

وأكد بيان صادر عن حماس استعداد الحركة لتنفيذ ما اتفق عليه سابقا، مطالبا بالضغط على الاحتلال وإلزامه، ووقف تعطيل التوصل إلى اتفاق.

وبهذا الشأن يستضيف البرنامج مراد حرفوش ال خبير في الشؤون الاسرائيلية من رام الله.

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