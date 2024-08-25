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معاريف: أنظمة الدفاع الجوي لم تتمكن من اعتراض الصاروخ الذي أطلق من غزة وانفجر في تل أبيب

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

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